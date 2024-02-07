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POSCO Gwangyang tesisinde yeni elektrik ark ocağı inşaatına başladı

Çarşamba, 07 Şubat 2024 10:17:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO) Gwangyang tesisinde yıllık 2,5 milyon mt kapasiteye sahip yeni elektrikli ark ocağının inşaatına başladığını açıkladı. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket ocak için yaklaşık 600 milyar KRW (451,94 milyon $) yatırım yapacak.

Ocağın inşaatının 2025 yılı sonunda tamamlanması ve 2026 yılında devreye alınması planlanıyor.

POSCO yeni elektrik ark ocağının şirketin yüksek fırın faaliyetlerine kıyasla karbon emisyonunu yıllık yaklaşık 3,5 milyon mt azaltacağını belirtti. Ayrıca söz konusu elektrik ark ocağı inşaatının Gwangyang bölgesinde istihdam yaratmasına ve yerel ekonominin canlanmasına katkıda bulunması bekleniyor.

Şirket 2050 yılına kadar karbonsuz çelik üretimine geçmeyi planlıyor.


Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Yatırım POSCO 

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