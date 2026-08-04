POSCO Endonezya'daki çelik üretimini artıracak

Basında çıkan haberlere göre Güney Koreli çelik üreticisi POSCO, Endonezya'daki ortak girişimi Krakatau POSCO'nun ikinci aşaması kapsamında yaklaşık 4 milyar $ yatırım yaparak ülkedeki çelik üretim kapasitesini önemli ölçüde artırmayı planlıyor. Yatırımın Güneydoğu Asya'da artan çelik talebini karşılaması ve şirketin küresel üretim ağını güçlendirmesi hedefleniyor.

İkinci aşama entegre çelik üretim kapasitesini artıracak

Kapasite artışı projesi, POSCO ile Endonezya'nın devlet destekli çelik üreticisi Krakatau Steel'in ortak girişimi olan Krakatau POSCO'nun Cilegon'daki entegre çelik tesisinde gerçekleştirilecek.

İkinci aşama kapsamında yeni hammadde ve son kullanıcı üretim tesislerinin kurulması planlanıyor. Bu yatırımla tesisin üretim kapasitesinin artırılması ve şirketin Endonezya iç pazarı ile bölge ülkeleri için daha yüksek katma değerli çelik ürünleri üretmesi amaçlanıyor.

Yatırım, Güneydoğu Asya büyüme stratejisini destekliyor

Söz konusu yatırım, POSCO'nun altyapı, inşaat ve imalat sektörlerindeki büyümeye paralel olarak çelik talebinin artmaya devam ettiği Güneydoğu Asya'daki üretim altyapısını güçlendirme stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

Bölgenin en büyük çelik tüketicisi pazarlarından biri olan Endonezya'da gerçekleştirilecek kapasite artışıyla POSCO, müşterilerine yerel tedarik imkânını güçlendirmeyi ve Güney Kore'den yapılan ihracata olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.