POSCO Aramco’nun doğal gaz genişletme projesine HIC sertifikalı çelik tedarik edecek

Güney Koreli çelik üreticisi POSCO Holdings, Aramco’nun Fadhili doğal gaz tesisi genişletme projesine hidrojen kaynaklı çatlama (HIC) sertifikalı çelik tedarik edeceğini duyurdu. Bu sayede POSCO, yüksek katma değerli enerji çeliği pazarındaki konumunu güçlendirme stratejisinde önemli bir adım atmış oldu.

HIC çeliği, özellikle petrol ve gaz boru hatları ile basınçlı tanklar gibi yüksek basınçlı ortamlarda hidrojen maruziyetinden kaynaklanan çatlakları önlemek için kullanılıyor.

Dolayısıyla Aramco, gaz işleme kapasitesini 1,6 kat artırmak amacıyla Fadhili genişletme projesinde POSCO’nun HIC çeliğini kullanacak.

İş birliği Güney Kore’nin sanayi ekosistemini güçlendiriyor

POSCO’nun yanı sıra Hyundai Steel Pipe, SeAH Steel, Bumhan Mecatec ve Taekwang gibi birçok Güney Koreli şirket de HIC çeliğini işleyerek nihai mamul üretecek.

Söz konusu şirketler, Fadhili projesine boru, basınçlı tank ve boru bağlantı elemanları tedarik ederek ihracat piyasalarında yeni fırsatlar yakalayacak ve yerel değer zincirlerini güçlendirecek.

Küresel ticaret belirsizliği ortamında stratejik önem

POSCO, küresel ticaretteki korumacılık ve yüksek vergi politikaları gibi belirsizliklerin devam ettiği bir ortamda Aramco ile yaptığı anlaşmanın, yurt dışı satış kanallarını genişletme ve yeni talep yaratma stratejisine paralel olduğunu vurguladı. Ayrıca Aramco’dan aldığı sertifika sayesinde yalnızca teknolojik yeterliliğini artırmakla kalmayıp aynı zamanda dünyanın önde gelen enerji çeliği tedarikçileri arasına yerleşeceğini dile getirdi.