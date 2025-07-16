 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > POSCO...

POSCO Aramco’nun doğal gaz genişletme projesine HIC sertifikalı çelik tedarik edecek

Çarşamba, 16 Temmuz 2025 11:52:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi POSCO Holdings, Aramco’nun Fadhili doğal gaz tesisi genişletme projesine hidrojen kaynaklı çatlama (HIC) sertifikalı çelik tedarik edeceğini duyurdu. Bu sayede POSCO, yüksek katma değerli enerji çeliği pazarındaki konumunu güçlendirme stratejisinde önemli bir adım atmış oldu.

HIC çeliği, özellikle petrol ve gaz boru hatları ile basınçlı tanklar gibi yüksek basınçlı ortamlarda hidrojen maruziyetinden kaynaklanan çatlakları önlemek için kullanılıyor.

Dolayısıyla Aramco, gaz işleme kapasitesini 1,6 kat artırmak amacıyla Fadhili genişletme projesinde POSCO’nun HIC çeliğini kullanacak.

İş birliği Güney Kore’nin sanayi ekosistemini güçlendiriyor

POSCO’nun yanı sıra Hyundai Steel Pipe, SeAH Steel, Bumhan Mecatec ve Taekwang gibi birçok Güney Koreli şirket de HIC çeliğini işleyerek nihai mamul üretecek.

Söz konusu şirketler, Fadhili projesine boru, basınçlı tank ve boru bağlantı elemanları tedarik ederek ihracat piyasalarında yeni fırsatlar yakalayacak ve yerel değer zincirlerini güçlendirecek.

Küresel ticaret belirsizliği ortamında stratejik önem

POSCO, küresel ticaretteki korumacılık ve yüksek vergi politikaları gibi belirsizliklerin devam ettiği bir ortamda Aramco ile yaptığı anlaşmanın, yurt dışı satış kanallarını genişletme ve yeni talep yaratma stratejisine paralel olduğunu vurguladı. Ayrıca Aramco’dan aldığı sertifika sayesinde yalnızca teknolojik yeterliliğini artırmakla kalmayıp aynı zamanda dünyanın önde gelen enerji çeliği tedarikçileri arasına yerleşeceğini dile getirdi.


Etiketler: Boru Borular G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi POSCO 

Benzer Haber ve Analizler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları değişmedi

16 Tem | Boru

Vibhor Steel Tubes Odisha’da kurduğu yeni tesisini devreye aldı

16 Tem | Çelik Haberler

Kanada Çin’den ithal dökme demir boruya damping ve teşvik soruşturmaları başlattı

16 Tem | Çelik Haberler

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları 2025 yılının Temmuz başında %0,9 arttı

14 Tem | Çelik Haberler

Alfapipe Cezayir’de 360.000 mt kapasiteli yeni boru tesisinde üretime başladı

11 Tem | Çelik Haberler

Kanada Çin’den ithal OCTG boruya yönelik soruşturmayı tamamladı

11 Tem | Çelik Haberler

Suudi East Pipes ile Abdullah Ibrahim Alsayegh bir çelik boru tedarik sözleşmesi daha imzaladı

11 Tem | Çelik Haberler

ABD Türkiye’den ithal OCTG boruya nihai telafi edici vergi getirdi

11 Tem | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları çoğunlukla hafifçe arttı, satışlar cansız

10 Tem | Boru

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları yatay

10 Tem | Boru





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis