Polonya hükümeti JSW’yi istikrara kavuşturmak için banka kredisi arayışında

Cuma, 07 Kasım 2025 11:37:15 (GMT+3)   |   İstanbul

Reuters’ta çıkan bir habere göre Polonya Devlet Varlıkları Bakanı Wojciech Balczun, hükümetin Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA’yı (JSW) kurtarmak için olası krediler konusunda bankalarla görüşmelerde bulunduğunu belirtti. Hükümet ve bankalar, kredi paketinin büyüklüğünü, şartlarını ve koşullarını belirleyecek. Kurtarma operasyonunun etkinliği, Polonya ile bölgedeki kömür-çelik arz dinamiklerini etkileyecek.

JSW, düşen kömür fiyatları, artan enerji maliyetleri ve düşük maliyetli çelik ithalatından kaynaklı artan rekabet nedeniyle ciddi finansal baskı altında. Bakan, fon sağlamak için yan varlıkların elden çıkarılması da dahil olmak üzere bir yeniden yapılandırma süreci gerektiğini belirtti. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere JSW'yi dönüştürme ve bu şirketi kurtarmayı hedefleyen yeniden yapılandırma programı, finansal toparlanmayı desteklemek için eş finansmanlı gönüllü işten çıkarmalar ve maaş düzenlemeleri içerecek.


