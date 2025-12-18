Polonyalı JSW Pniówek madenindeki stratejik kuyu derinleştirme çalışmalarını tamamladı

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), Pniówek’te bulunan yer altı kömür madeninde önemli bir stratejik projeyi tamamladığını açıkladı. Buna göre şirket, III No’lu kuyuyu 856 metreden 1.053 metreye kadar derinleştirerek yeni bir 1.000 metre kotunu devreye aldı. Söz konusu gelişme, madenin güvenliği, lojistiği ve operasyonel verimliliği açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

2020 yılında başlatılan derinleştirme projesi kapsamında, III No’lu kuyunun doğu ve batı bölümlerindeki kaldırma makineleri de modernize edildi.

7,5 metre çapındaki III No’lu kuyu; havalandırma, personel iniş-çıkışı ve malzeme taşımacılığı gibi birden fazla işlevi yerine getiriyor. Projenin tamamlanmasının ardından kuyu, 705 metre, 830 metre ve 1.000 metre olmak üzere üç farklı seviyede hizmet vermeye başladı. Yeni 1.000 metre kotu ana üretim seviyesi haline gelirken, madencilerin yaklaşık %60’ı vardiyalarına bu seviyeden başlıyor.

Yapılan modernizasyonla birlikte 830 metre seviyesinden malzeme taşıma ihtiyacı ortadan kaldırılarak güvenlik ve verimlilik artırıldı. Yeni üç katlı kafes sistemi tek seferde 78 kişiye kadar taşıma kapasitesi sunarken, kaldırma makinelerinin yenilenmesi ve yeni halatların devreye alınması daha ağır yüklerin taşınmasına imkân sağlıyor. Daha derin seviyedeki havalandırma kapasitesi de artırıldı.

JSW yetkilileri, kuyu derinleştirme projesinin tamamlanmasını madenin uzun vadeli istikrarı açısından kritik bir adım olarak nitelendirdi. Şirket, söz konusu yatırımın önümüzdeki yıllarda daha yüksek güvenlik, daha iyi lojistik ve istikrarlı operasyon sağlayacağını belirtti.