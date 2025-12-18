 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Polonyalı...

Polonyalı JSW Pniówek madenindeki stratejik kuyu derinleştirme çalışmalarını tamamladı

Perşembe, 18 Aralık 2025 10:50:07 (GMT+3)   |   İstanbul

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), Pniówek’te bulunan yer altı kömür madeninde önemli bir stratejik projeyi tamamladığını açıkladı. Buna göre şirket, III No’lu kuyuyu 856 metreden 1.053 metreye kadar derinleştirerek yeni bir 1.000 metre kotunu devreye aldı. Söz konusu gelişme, madenin güvenliği, lojistiği ve operasyonel verimliliği açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

2020 yılında başlatılan derinleştirme projesi kapsamında, III No’lu kuyunun doğu ve batı bölümlerindeki kaldırma makineleri de modernize edildi. 

7,5 metre çapındaki III No’lu kuyu; havalandırma, personel iniş-çıkışı ve malzeme taşımacılığı gibi birden fazla işlevi yerine getiriyor. Projenin tamamlanmasının ardından kuyu, 705 metre, 830 metre ve 1.000 metre olmak üzere üç farklı seviyede hizmet vermeye başladı. Yeni 1.000 metre kotu ana üretim seviyesi haline gelirken, madencilerin yaklaşık %60’ı vardiyalarına bu seviyeden başlıyor.

Yapılan modernizasyonla birlikte 830 metre seviyesinden malzeme taşıma ihtiyacı ortadan kaldırılarak güvenlik ve verimlilik artırıldı. Yeni üç katlı kafes sistemi tek seferde 78 kişiye kadar taşıma kapasitesi sunarken, kaldırma makinelerinin yenilenmesi ve yeni halatların devreye alınması daha ağır yüklerin taşınmasına imkân sağlıyor. Daha derin seviyedeki havalandırma kapasitesi de artırıldı.

JSW yetkilileri, kuyu derinleştirme projesinin tamamlanmasını madenin uzun vadeli istikrarı açısından kritik bir adım olarak nitelendirdi. Şirket, söz konusu yatırımın önümüzdeki yıllarda daha yüksek güvenlik, daha iyi lojistik ve istikrarlı operasyon sağlayacağını belirtti.


Etiketler: Polonya Avrupa Birliği Madencilik 

Benzer Haber ve Analizler

Polonyalı JSW 2025’in Kasım ayında kömür üretim planlarını gerçekleştirdi

12 Ara | Çelik Haberler

Polonyalı JSW Budryk madeninde yeni uzun ayak devreye aldı

17 Eki | Çelik Haberler

JSW’nin kömür satışları ve kok üretimi 2025’in Ocak-Ağustos döneminde planların üzerine çıktı

16 Eyl | Çelik Haberler

JSW Pniówek madenindeki yeni uzun ayakla koklaşabilir taş kömürü kaynaklarını genişletmeye devam ediyor

11 Eyl | Çelik Haberler

Polonyalı JSW Budryk madenindeki yeni uzun ayakla koklaşabilir taş kömürü kaynaklarını genişletiyor

04 Eyl | Çelik Haberler

JSW Borynia kömür madeni ruhsatını 2042’ye kadar uzatarak faaliyetlerini güvence altına aldı

25 Ağu | Çelik Haberler

Jastrzebska Spolka Weglowa atık metandan düşük maliyetli hidrojen üretecek

25 Tem | Çelik Haberler

Polonya merkezli JSW yeni uzunayaklarla koklaşabilir taş kömürü üretimini artıracak

09 Tem | Çelik Haberler

JSW kömür madeninde çıkan yangın sebebiyle fors majör ilan etti, üretim etkilenecek

21 May | Çelik Haberler

JSW’nin kömür üretimi ve satışları birinci çeyrekte düştü

10 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis