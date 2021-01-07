Peru’nun demir cevheri üretimi Kasım ayında arttı

Perşembe, 07 Ocak 2021 10:37:14 (GMT+3) | Sao Paulo

Ülkenin Madencilik ve Enerji Bakanlığı (Minem) tarafından yayımlanan rapora göre, Kasım ayında Peru’nun demir cevheri üretimi, Ekim ayında kaydedilen 1,09 milyon mt’a kıyasla %8,5 ve geçen yılın Kasım ayına kıyasla %7 artışla 1,18 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Kasım ayında aylık ve yıllık bazda artış kaydedilmesine rağmen, Ocak-Kasım döneminde Peru’nun demir cevheri üretimi, çoğunlukla Covid-19 nedeniyle yıllık %11,5 düşüşle 7,91 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Peru’nun ana demir cevheri üreticisi Shougang Hierro Peru, Kasım ayındaki toplam demir cevheri üretiminin %97,1’ini oluşturdu.