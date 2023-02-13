Pembroke Resources Haziran'da Olive Downs koklaşabilir taş kömürü projesine başlayacak

Pazartesi, 13 Şubat 2023 16:12:56 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya merkezli Pembroke Resources Sheldon Köprüsü’nün açılışıyla Queensland’de bulunan Olive Downs koklaşabilir taş kömürü projesinde üretime bir adım daha yaklaştığını açıkladı.

Isaac Nehri üzerinde bulunan ve 120 metre uzunluğa sahip köprü Olive Downs kompleksinin geliştirilmesine yönelik bir başka kilometre taşı oldu.

Kompleksteki madencilik faaliyetleri bu yılın Haziran ayında, yüksek kaliteli koklaşabilir taş kömürünün ilk sevkiyatları ise 2023 yılının sonunda başlayacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Olive Downs’un başlangıçta yıllık 4,5 milyon mt kapasiteyle faaliyet göstermesi, 80 yıllık maden ömrü ve düşük maliyetli üretimle birlikte yıllık kapasitesinin 15 milyon mt’a çıkması bekleniyor.