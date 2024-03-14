Paul Wurth Brezilya'da yenilenebilir hidrojen tesisi kuracak

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Brezilyalı elektrik enerjisi şirketi Eletrobras Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group’un bağlı kuruluşu Paul Wurth Brasil ile yenilenebilir hidrojen üretimi ve hidrojenin endüstriyel süreçlerde kullanımı konusunda iş birliği yapmak üzere mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı. Taraflar Rio de Janeiro’nun batı bölgesinde hidrojen üretimine yönelik 10 MW’lık bir tesis inşa edecek.

Tesiste üretilen hidrojen tedarik için hazır hale getirilecek. Tesisin kurulumuna yönelik çalışmaların bir yıldan kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Söz konusu tesis tamamlandığında Eletrobras’ın Minas Gerais ve Goiás sınırındaki yenilenebilir hidrojen teknolojisi geliştirme platformunun kapasitesinden 37 kat daha büyük bir kapasiteye sahip olacak.

Paul Wurt Brasil’in CEO’su Paulo Pinheiro, “Tesisin büyük sanayi tesislerine yakın bir konumda olmasına karar verdik. Bu karar endüstriyel süreçlerde başlangıçta doğal gazın yerini alacak olan yenilenebilir hidrojenin taşınmasını ve kullanımını kolaylaştırmak üzere verildi. Hidrojen şu anda kullanılan birçok fosil yakıta alternatif olabilir,” dedi.