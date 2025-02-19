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Pakistan’ın hurda ithalatı Ocak’ta aylık %5,8 arttı

Çarşamba, 19 Şubat 2025 12:01:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Ocak ayında ülkenin hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %5,8 artış ve 2024 yılının Ocak ayına kıyasla %4,9 düşüşle 213.818 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %5,5 artış ve yıllık %9,9 düşüşle 89,84 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Ocak ayında 334.190 mt seviyesinde yer alarak aylık %57,2 ve yıllık %53,5 artış gösterdi. Demir çelik ithalatının değeri de aylık %44,6 ve yıllık %39,6 artışla 218,2 milyon $ oldu.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Pakistan Güney Asya İth/ihr İstatistikleri 

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