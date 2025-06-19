Pakistan’ın hurda ithalatı Mayıs’ta aylık %4,1 artış gösterdi

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Mayıs ayında ülkenin hurda ithalatı, bir önceki aya kıyasla %4,1 ve 2024 yılının Mayıs ayına kıyasla %20 artışla 304.060 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %1,3 ve yıllık %33,8 artışla 151,67 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Mayıs ayında 343.556 mt seviyesinde yer alarak aylık %7,2 düşüş ve yıllık %22,8 artış gösterdi. Demir çelik ithalatının değeri de aylık %12,7 düşüş ve yıllık %6,4 artışla 220,44 milyon $ oldu.