Pakistan’ın hurda ithalatı Mart’ta aylık %18,6 arttı

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Mart ayında ülkenin hurda ithalatı, bir önceki aya kıyasla %18,6 ve 2024 yılının Mart ayına kıyasla %10,8 artışla 280.635 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %20,6 ve yıllık %3,2 artışla 118,66 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Mart ayında 328.497 mt seviyesinde yer alarak aylık %8,7 ve yıllık %27,2 artış gösterdi. Demir çelik ithalatının değeri de aylık %0,8 düşüş ve yıllık %10,8 artışla 205,4 milyon $ oldu.