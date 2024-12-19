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Pakistan’ın hurda ithalatı Kasım ayında aylık %5,5 geriledi

Perşembe, 19 Aralık 2024 12:19:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin hurda ithalatı bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %5,5 ve 2023 yılının Kasım ayına kıyasla %12,6 düşüşle 219.765 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %2,4 ve yıllık %12,9 düşüşle 99,09 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Kasım ayında 247.053 mt seviyesinde yer alarak aylık %18,5 ve yıllık %18,2 düşüş gösterdi. Demir çelik ithalatının değeri de aylık %21,9 ve yıllık %19,9 düşüşle 162,83 milyon $ oldu.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Pakistan Güney Asya İth/ihr İstatistikleri 

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