Oyak Renault yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle üretimini yeniden askıya aldı

Pazartesi, 12 Eylül 2022 10:02:29 (GMT+3) | İstanbul

Fransız otomobil üreticisi Renault’un Türkiye merkezli bağlı kuruluşu Oyak Renault otomotiv sektörünün karşı karşıya olduğu yarı iletken çip tedarik sıkıntısı nedeniyle 8 Eylül tarihi itibarıyla bazı birimlerdeki üretimini askıya aldığını açıkladı.

Şirketin MM11 motor montaj hattı ve dökümhane departmanında üretim 13 Eylül, araç fabrika direktörlüğü departmanında, şasi montaj ve batarya montaj hatlarında ise üretim 15 Eylül tarihinde yeniden başlayacak.

Şirket 28 Mart-4 Nisan tarihleri arasında da üretime ara vermişti.