Oyak Renault yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle üretimini askıya aldı

Pazartesi, 02 Ocak 2023 10:28:41 (GMT+3) | İstanbul

Fransız otomobil üreticisi Renault’un Türkiye merkezli bağlı kuruluşu Oyak Renault otomotiv sektörünün karşı karşıya olduğu yarı iletken çip tedarik sıkıntısı nedeniyle 31 Aralık tarihi itibarıyla bazı birimlerdeki üretimini askıya aldığını açıkladı.

Şirketin bugün yeniden üretime başlayan MM11 motor montaj hattı ve dökümhane departmanında sırasıyla 4 Ocak ve 5 Ocak tarihlerinde üretim duracak ve 9 Ocak tarihinde yeniden başlayacak.

Araç fabrika direktörlüğü departmanında, şasi montaj ve batarya montaj hatlarında ise üretim 11 Ocak tarihinde yeniden başlayacak.

Şirket 8-15 Eylül tarihleri arasında da üretime aynı sebeple ara vermişti.