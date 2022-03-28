Oyak Renault yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle üretimini askıya aldı

Pazartesi, 28 Mart 2022 14:02:20 (GMT+3) | İstanbul

Fransız otomobil üreticisi Renault’un Türkiye merkezli bağlı kuruluşu Oyak Renault otomotiv sektörünün karşı karşıya olduğu yarı iletken çip tedarik sıkıntısı nedeniyle 4 Nisan tarihine kadar bazı birimlerdeki üretimini askıya aldığını açıkladı.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre yalnızca çip sıkıntısı değil diğer parçalarda da tedarik sıkıntısı yaşandığından tesislerin üretimi Ramazan ayı içerisinde de 15 gün boyunca durabilir.

Şirket geçtiğimiz yılın 16 Haziran-26 Temmuz ve 18 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında da üretime ara vermişti.