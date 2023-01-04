Outokumpu uzun mamul biriminin büyük kısmının satışını tamamladı

Çarşamba, 04 Ocak 2023 10:23:27 (GMT+3) | İstanbul

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu uzun mamul biriminin büyük bir kısmını, başlıca faaliyet alanı olan yassı paslanmaz çelik ürünlere odaklanmak üzere İtalya merkezli Marcegaglia Steel Group’a 228 milyon € karşılığında devretti.

Satışın şirketin mali durumunu güçlendirdiği bildirildi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere satışa İngiltere, Sheffield’da bulunan eritme ve çubuk faaliyetleri, ABD, Richburg’da bulunan çubuk faaliyetleri, İsveç, Fagersta’da bulunan filmaşin tesisi dahilken, İsveç’in Degerfors ve Storfors kentlerinde bulunan Long Products AB faaliyetleri dahil değil.