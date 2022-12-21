Hint SMEL Mittal Corp Limited’i devralarak paslanmaz çelik üretimine başlıyor

Çarşamba, 21 Aralık 2022 10:36:55 (GMT+3) | Kalküta

Hint Shyam Metalics and Energy Limited (SMEL), Mittal Corp Limited’i iflastan kurtarma yoluyla devralarak paslanmaz piyasasına giriş yaptığını duyurdu.

Devralımla birlikte SMEL’in yıllık 150.000 mt paslanmaz çelik, filmaşin ve çubuk üretim kapasitesi olacak ve şirket üretim kapasitesini artırmak amacıyla önümüzdeki beş yıllık süre zarfında 914 milyon $ yatırım yapacak.

SMEL Başkanı Brik Bhushan Agarwal önümüzdeki altı ay içerisinde pelet üretim kapasitesinin yıllık 3,6 milyon mt’dan yıllık 6 milyon mt, sünger demir üretim kapasitesinin yıllık 2,1 milyon mt’dan yıllık 2,9 milyon mt, kütük üretim kapasitesinin yıllık 1,47 milyon mt’dan 2 milyon mt ve nihai mamul üretim kapasitesinin ise yıllık 1,47 milyon mt’dan yıllık 2 milyon mt seviyelerine çıkarılacağını söyledi.

Agarwal ayrıca şirketin kapasite artırım projelerine yönelik yaklaşık 1,21 milyar $ sermaye harcaması yapacağını da sözlerine ekledi.