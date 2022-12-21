﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hint SMEL Mittal Corp Limited’i devralarak paslanmaz çelik üretimine başlıyor

Çarşamba, 21 Aralık 2022 10:36:55 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint Shyam Metalics and Energy Limited (SMEL), Mittal Corp Limited’i iflastan kurtarma yoluyla devralarak paslanmaz piyasasına giriş yaptığını duyurdu.

Devralımla birlikte SMEL’in yıllık 150.000 mt paslanmaz çelik, filmaşin ve çubuk üretim kapasitesi olacak ve şirket üretim kapasitesini artırmak amacıyla önümüzdeki beş yıllık süre zarfında 914 milyon $ yatırım yapacak.

SMEL Başkanı Brik Bhushan Agarwal önümüzdeki altı ay içerisinde pelet üretim kapasitesinin yıllık 3,6 milyon mt’dan yıllık 6 milyon mt, sünger demir üretim kapasitesinin yıllık 2,1 milyon mt’dan yıllık 2,9 milyon mt, kütük üretim kapasitesinin yıllık 1,47 milyon mt’dan 2 milyon mt ve nihai mamul üretim kapasitesinin ise yıllık 1,47 milyon mt’dan yıllık 2 milyon mt seviyelerine çıkarılacağını söyledi.

Agarwal ayrıca şirketin kapasite artırım projelerine yönelik yaklaşık 1,21 milyar $ sermaye harcaması yapacağını da sözlerine ekledi.


Etiketler: Filmaşin Pelet Paslanmaz Kütük Yarı Mamul Paslanmaz Ürünler Hammaddeler Uzun Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Devralım 

Benzer Haber ve Analizler

RHI Magnesita India Hi-Tech Chemicals’ın refrakter birimini devraldı

26 Eki | Çelik Haberler

Hint JSW Group’un NSAIL’i iflas kurtarma yoluyla devralmasına onay verildi

13 Eki | Çelik Haberler

Hindistan Kurumsal İlişkiler Bakanlığı NMDC Limited’e ait tesisin tasfiyesine onay verdi

12 Eki | Çelik Haberler

Hint Adani Group, RINL’i satın alarak çelik sektörüne girmeyi planlıyor

21 Eyl | Çelik Haberler

CCI iki şirketin JSW Steel Limited ile birleşmesini onayladı

25 Ağu | Çelik Haberler

Tata Steel NINL devralımını tamamladı, tesiste üretime yeniden başlamaya öncelik verdi

05 Tem | Çelik Haberler

Hint Tata Steel’in NINL devralımı Temmuz ortasına kadar tamamlanacak

27 Haz | Çelik Haberler

Hint Tata Steel Rohit Ferro Tech’i yüzde yüz bağlı kuruluşu yaptı

24 Haz | Çelik Haberler

Hint çelik üreticisi Ramsarup Industries faaliyetlerine yeniden başlayacak

17 May | Çelik Haberler

Nithia Capital Hint Crest Steel and Power’ı iflas kurtarma yoluyla devraldı

12 Nis | Çelik Haberler