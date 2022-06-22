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Outokumpu Castelleone’daki levha birimini elden çıkaracak

Çarşamba, 22 Haziran 2022 12:54:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu İtalya Castelleone’da bulunan servis merkezindeki levha birimini elden çıkaracağını açıkladı. Birim İtalya merkezli Mariotti Stainless Steel Group tarafından devralınacak. Birkaç istisna dışında mevcut sözleşmeler ve siparişler de şirkete devredilecek.

Aynı yerde bulunan rulo servis merkezi normal şekilde faaliyetlerini sürdürüyor ve bu anlaşmaya dahil değil. Outokumpu ayrıca daha önce olduğu gibi distribütörlere ve boru üreticilerine quarto levha satışı yapmaya da devam ediyor.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler İtalya Avrupa Birliği Devralım Outokumpu 

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