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Severstal haddehanesini yenileyerek boru üretim kapasitesini artırdı

Çarşamba, 29 Mayıs 2024 14:24:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi Severstal, St. Petersburg merkezli boru tesisinde yer alan Mill 5000 haddehanesinde yürüttüğü yenileme çalışmalarını 14 gün içerisinde tamamladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, şirketin söz konusu haddehanede bulunan eski ekipmanları değiştirerek üretim kapasitesini artırdığı belirtildi. Öte yandan çalışmalar kapsamında quarto levha haddeleme birimindeki hidrolik güç ünitesini yenilediği, bu sayede verimliliğini artırdığı ve birimin kullanım ömrünü uzattığı da vurgulandı. Seversal, modernizasyon çalışmaları için 580 milyon RUB’un (6,5 milyon $) üzerinde yatırım yaptı.


Etiketler: Boru Borular Rusya BDT Çelik Üretimi Yatırım Severstal 

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