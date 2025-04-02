OECD: Küresel çelik kapasite fazlası 2027’ye kadar 721 milyon mt’a ulaşacak

OECD Çelik Komitesi, 31 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Paris’te gerçekleştirdiği 97. toplantısında çelik sektörü krizini ve başlıca nedenlerini ele aldı.

Komite, küresel çelik sektörü krizinin artan küresel çelik kapasitesi fazlası ve düşük fiyatlı çelik ihracatındaki artış nedeniyle derinleştiğini belirtti. 2024 yılında Çin’in çelik ihracatı 2020’ye kıyasla iki katından fazla artarak 118 milyon mt’a yükselirken, ülkenin çelik ithalatı neredeyse %80 düşüşle 8,7 milyon mt’a geriledi. Küresel çelik fiyatları ve sektör kârlılığı 2024 yılında düşmeye devam etti ve bazı bölgelerde sürdürülemez seviyelere ulaştı.

Çelik sektöründeki mevcut krizin başlıca nedenleri olan piyasa dışı politikalar ve uygulamaların çelik üretim kapasitesinin hızla arttığı bazı ekonomilerde hız kesmeden devam ettiğini kaydeden komite, 2024 yılında Çin hükümeti tarafından verilen sübvansiyonların çelik kapasitesi fazlası sıkıntılarını daha da kötüleştireceğini daha fazla ticaret aksaklığına yol açacağını vurguladı. Ayrıca, kapasite fazlasına yol açan ülkelerde politika düzenlemeleri yapılmazsa veya fazla çelik tonajını ihraç etmeleri engellenmezse küresel çelik sektörünün yaşadığı sorunların artacağı dile getirildi.

Piyasa görünümüne ilişkin olarak komite, Çin inşaat sektöründeki gerilemenin etkisiyle küresel çelik talebinin orta vadede yalnızca hafifçe artacağını öngörüyor. 2025-27 yılları arasında devreye alınacak 165 milyon mt yeni kapasiteyle 2027 yılına kadar küresel çelik kapasitesi fazlasının 2024 yılında tahmin edilen 602 milyon mt’a kıyasla 721 milyon mt’a ulaşması bekleniyor. Küresel kapasite fazlasında beklenen artışın rekabetçi çelik üreticilerinin bile sürdürülebilirliği üzerinde önemli bir baskı oluşturacağını kaydeden komite, süregelen kapasite fazlası sorununun çelik sektörünün kârlılığını ve yeni teknolojilere yatırım yapmak için kullanılabilecek sermayeyi azaltarak sektörün karbondan arındırma çabalarına ket vurduğunu ifade etti.

Söz konusu verilere ilişkin yorum yapan Avrupa Çelik Birliği Genel Direktörü Axel Eggert, “Bu sürdürülemez durum, AB’de müsaade edilen ithalat ile gerçek talep arasındaki büyüyen farkın ele alınamadığı AB koruma önlemlerinin eksikliklerini yansıtıyor. Avrupa Komisyonu, Avrupa Çelik ve Metal Eylem Planı’nda öngörüldüğü gibi koruma önlemlerinin süresi sona erdiğinde uygulamaya koymak üzere son derece etkili bir ticaret önlemi getirmek konusunda mümkün olan en kısa sürede harekete geçmeli,” dedi.