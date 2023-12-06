OECD: 2024’te %2,7 büyümesi tahmin edilen küresel ekonomi enflasyonun etkisi altında kalmaya devam ediyor

Çarşamba, 06 Aralık 2023 15:09:54 (GMT+3) | İstanbul

OECD’nin Kasım ayı ekonomik görünüm raporuna göre, küresel ekonomi enflasyon ve düşük büyüme beklentileri gibi zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. 2023 yılında %2,9 olması beklenen küresel GSYİH büyümesinin sıkılaşan finansal koşullar, zayıf ticari büyüme, cansız satışlar ve talebin etkisiyle 2024 yılında %2,7’ye gerileyeceği öngörülüyor. Enflasyonun biraz daha azalması ve reel gelirlerin güçlenmesiyle küresel ekonominin 2025 yılında %3 büyümesi bekleniyor. Küresel büyüme hızla büyüyen Asya ekonomilerine bağımlı olmaya devam ediyor.

Rapora göre artan jeopolitik gerilimler ile sıkılaşan para politikası yakın vadeli görünüme yönelik aşağı yönlü riskler oluşturmaya devam ediyor.

OECD ve G20 ülkelerinin GSYİH büyümelerinin 2024 yılında sırasıyla %1,4 ve %2,8, 2025 yılında ise yine sırasıyla %1,8 ve %3 olacağı öngörülüyor. Özellikle Çin’e ilişkin ekonomik büyüme tahmini 2024 yılı için %4,7 ve 2025 için %4,2, Türkiye’ye ilişkin büyüme beklentileri ise önümüzdeki iki yıl için sırasıyla %2,9 ve %3,2 seviyelerinde yer alıyor. OECD Hindistan’ın 2024 yılında %6,1 ve 2025 yılında %6,5 ile en yüksek büyüme oranını kaydetmesini beklerken, Arjantin’de 2024’te %1,3 oranında küçülme görüleceği ve 2025 yılında %1,9’luk büyüme yaşanacağı tahmin ediliyor.

Raporda hükümetlerin para politikasını kısıtlı tutması, maliye politikasını gelecekteki harcama baskılarına hazır hale getirmesi, piyasaları açık tutması ve büyüme kaydetmek için yapısal reformlar uygulaması gerektiği ifade edildi.