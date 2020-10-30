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Odisha hükümeti çelik ve son kullanıcı sektörlere yapılacak 250 milyon $ yatırımı onayladı

Cuma, 30 Ekim 2020 17:55:27 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Bir hükümet yetkilisinin açıklamasına göre, Hindistan’ın doğusunda yer alan Odisha eyaleti hükümeti, eyaletteki çelik ve son kullanıcı sektörlere yapılacak 250 milyon $’lık yatırımları onayladı.

Yatırımlar kapsamında, Narbheram Power and Steel Limited tarafından inşa edilecek yıllık 2 milyon mt kapasiteli pelet ve öğütme tesisi ve Viraj Steel and Energy Limited’in çelik üretim kapasitesinin şimdiki 300.000 mt seviyesinden yıllık 1 milyon mt’a çıkarılması yer alıyor.

Onaylanan diğer projeler arasında BR Sponge and Power Limited’in 210.000 mt kapasiteli sünger demir üretim tesisi, yıllık 1 milyon mt kapasiteli demir cevheri zenginleştirme tesisi, yıllık 600.000 mt kapasiteli peletleme tesisi, 112.000 mt kapasiteli kütük üretim tesisi ve 24 megawatt kapasiteli bir termik santral projesi yer alıyor.

Yetkili, ekonomik yavaşlama ve pandeminin etkisine rağmen Odisha’nın, eyalet hükümeti tarafından sağlanan verimli endüstriyel sistem sayesinde çelik ve çimento gibi sektörlere yeni yatırımları çekebildiğini ifade etti.


Etiketler: Hindistan  çelik üretimi  Hint Yarımadası  yatırım  |  benzer haberler »


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