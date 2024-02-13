Hint JSW Steel ile Japon JFE Steel silisli çelik üretimine yönelik yeni bir bağlı kuruluş kurdu

Salı, 13 Şubat 2024 14:27:49 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited ve Japon çelik üreticisi JFE Steel Corporation, taneleri yönlendirilmiş silisli çelik üretimine yönelik JSW-JFE Electrical Steel Private Limited adında yeni bir bağlı kuruluş kurulduğunu duyurdu.

JSW Steel, söz konusu bağlı kuruluşun Karnataka’da 663 milyon $ yatırımla taneleri yönlendirilmiş silisli çelik üretim tesisi kuracağını ifade etti. Temel atma töreni dün gerçekleştirilen tesisin üretime 2027 mali yılında başlaması ve artan yerel talebi karşılamak için kapasitesinin daha da artırılması planlanıyor.

Tesis, yerel taneleri yönlendirilmiş silisli çelik talebini karşılamakla birlikte Hindistan’ın enerji altyapısına da büyük bir katkı sağlayacak. Taneleri yönlendirilmiş silisli çelik, enerji dostu transformatörlerin üretimi açısından önem taşıyor.