Hint JSW Steel Limited Dolvi tesisinde yeni yüksek fırınını 2026’da devreye alacak

Perşembe, 14 Mart 2024 14:48:13 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi JSW Steel, Dolvi tesisinde yıllık 4,5 milyon mt kapasiteli yeni yüksek fırınını 2026 yılının Mart ayında devreye alacağını duyurdu.

Yeni yüksek fırının devreye alınmasının ardından Dolvi tesisinin ham çelik üretim kapasitesi %45 artışla 14,5 milyon mt seviyesine yükselecek. Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group tarafından inşa edilecek yüksek fırında karbon ayak izinin azaltılması için son teknoloji kullanılacak.

JSW Steel’in yıllık yaklaşık 27,7 milyon mt seviyesinde yer alan yerel ham çelik üretim kapasitesinin 2026 yılına kadar 37 milyon mt seviyesine çıkması bekleniyor.

Geçtiğimiz ay şirket, yaklaşık 7,8 milyar $ yatırımla Paradip’te yıllık 13,2 milyon mt yeni bir tesis inşa edeceğini açıklamıştı.