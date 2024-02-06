AMNS India 2030 yılına kadar karbon emisyonunu %20 azaltmayı hedefliyor

Salı, 06 Şubat 2024 12:03:47 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal Hindistan merkezli ortak girişimi ArcelorMittal Nippon Steel India’nın (AMNS) faaliyetlerini karbondan arındırmaya yönelik yol haritasını açıkladı. AMNS India 2030 yılına kadar emisyon yoğunluğunu %20 oranında azaltmayı hedefliyor.

Söz konusu hedefe ulaşmak için şirket kapasite kullanımını artırarak operasyonel verimliliği iyileştirmeyi, 2030 yılına kadar enerji ihtiyacının tamamını sağlamak üzere yenilenebilir enerji girişimlerini hızlandırmayı, hurda geri dönüşümünü iki kattan fazla artırmayı ve yeni teknolojik iyileştirmelerle operasyonel süreçlerini hızlandırmayı planlıyor.

Planlara bakıldığında ArcelorMittal, AMNS India’nın Hazira tesisine 24 saat elektrik sağlamak üzere yeni güneş ve rüzgar santrallerine 700 milyon $ yatırım yaptı. Söz konusu santraller 2024 yılı sonuna kadar Hazira tesisinin elektrik ihtiyacının %20’sinden fazlasını karşılayacak ve AMNS India’nın yıllık karbon emisyonunu 1,5 milyon mt azaltacak. Buna ek olarak AMNS India 2030 yılına kadar hurda kullanımını mevcut %3-5’ten yaklaşık %10’a çıkarmayı hedefliyor. Şirket ayrıca Hindistan’da birkaç hurda işleme merkezi kurmayı da planlıyor.

Öte yandan AMNS India yeşil hidrojen, karbon yakalama, kullanım ve depolama gibi net sıfır çelik üretmek için gerekli olan stratejik yatırımlar, pilot uygulamalar ve ortaklıkların ana hatlarını da belirledi. Ülkedeki sınırlı yeşil hidrojen arzı karşısında şirket düşük karbonlu gazların üretim süreçlerinde kullanımını araştırmak için pilot programlar yürütüyor ve hidrojen dağıtımı ile düşük karbonlu gaz tedarikini değerlendirmek için önde gelen enerji şirketleriyle uzun vadeli stratejik iş birlikleri gerçekleştiriyor.