Odisha eyaleti hükümeti AMNS Limited’in projesine onay verdi

Cuma, 20 Ocak 2023 10:15:19 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın Odisha eyaleti hükümeti, ArcelorMittal Nippon Steel Limited’in (AMNS) yıllık 7 milyon mt kapasiteli çelik tesisinin inşasına onay verdi.

4,68 milyar $ yatırımla Keonjhar’da iki aşamada hayata geçirilecek tesisin ikinci aşaması tamamlandığında toplam üretim kapasitesi yıllık 12 milyon mt seviyesinde yer alacak.

Odisha eyaleti hükümeti aynı zamanda Rungta Metals Private Limited’in entegre tesisinin üretim kapasitesini 141 milyon $ yatırımla mevcut yıllık 500.000 mt’dan yıllık 1 milyon mt seviyesine çıkarma teklifini de onayladı.