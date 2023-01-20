﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Odisha eyaleti hükümeti AMNS Limited’in projesine onay verdi

Cuma, 20 Ocak 2023 10:15:19 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Odisha eyaleti hükümeti, ArcelorMittal Nippon Steel Limited’in (AMNS) yıllık 7 milyon mt kapasiteli çelik tesisinin inşasına onay verdi.

4,68 milyar $ yatırımla Keonjhar’da iki aşamada hayata geçirilecek tesisin ikinci aşaması tamamlandığında toplam üretim kapasitesi yıllık 12 milyon mt seviyesinde yer alacak.

Odisha eyaleti hükümeti aynı zamanda Rungta Metals Private Limited’in entegre tesisinin üretim kapasitesini 141 milyon $ yatırımla mevcut yıllık 500.000 mt’dan yıllık 1 milyon mt seviyesine çıkarma teklifini de onayladı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım ArcelorMittal 

Benzer Haber ve Analizler

Hint AMNS nihai mamul üretimine 1 milyar $ yatırım yapacak

28 Eyl | Çelik Haberler

Odisha eyaleti hükümeti çelik projelerine onay verdi

16 Ağu | Çelik Haberler

Hint AMNS Hazira tesisinde sıfır sıvı deşarj sistemi kuracak

13 Tem | Çelik Haberler

AMNS Hazira tesisinin kapasitesini artırmak için 3 milyar $’dan fazla yatırım yapacak

06 Tem | Çelik Haberler

ArcelorMittal ve NSSMC Essar Steel için teklif sundu

02 Nis | Çelik Haberler

SAIL-ArcelorMittal ortaklığının Andhra Pradesh eyaletinde kurulması planlanıyor

19 Ara | Çelik Haberler

SAIL ArcelorMittal ile Hindistan’da ortaklık kurulması için ön protokol imzalama önerisini onayladı

13 Ara | Çelik Haberler

ArcelorMittal ve SAIL otomotiv çeliği ortaklığı ile ilgili toplantı düzenledi

01 Eyl | Çelik Haberler

ArcelorMittal Hindistan’daki çelik tesisi projesinden vazgeçti

17 Tem | Çelik Haberler

Hindistan çelik projelerindeki gecikmeler nedeniyle çelik talebini karşılamakta zorlanacak

13 Ağu | Çelik Haberler