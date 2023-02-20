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IEEFA: ArcelorMittal’in Hindistan’da kömüre dayalı çelik üretimine yönelik planları yeşil çelik hedefleriyle çelişiyor

Pazartesi, 20 Şubat 2023 12:01:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA), Lüksemburg merkezli ArcelorMittal’in Hindistan’da kömüre dayalı çelik üretimine yönelik planlarının, yeşil hidrojen kullanarak doğrudan indirgenmiş demire dayalı çelik üretimine geçmeyi planladığı Avrupa ve Kanada’daki planlarıyla çeliştiğini belirtti.

2022 yılının Ekim ayında ArcelorMittal Kanada’da 1,3 milyar $ yatırımla doğrudan indirgenmiş demire dayalı çelik üretimine geçiş yaptı. Şirketin İspanya, Fransa, Belçika ve Almanya’da da benzer planları var.

IEEFA kömür bazlı çelik üretimi için karbon yakalama ve depolama açısından büyük bir gelişme olmadığı için, yatırımcıların ArcelorMittal’e Hindistan’daki genişleme planları, yapılan teknoloji seçimleri ve bunların 2050 yılı karbonsuz çelik üretimi hedeflerine nasıl entegre edileceğiyle ilgili sorular sorması gerektiğini belirtti.

ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS Hindistan) Hazira tesisinde iki yeni yüksek fırın inşaatına başladı ve yıllık kapasitesini 20 milyon mt’a çıkarmayı hedefliyor. Şirket ayrıca Kendrapara’da bulunan yeni entegre çelik tesislerinin kapasitesini yıllık 24 milyon mt’a ve Odisha eyaletindeki Paradip’te bulunan tesisinin kapasitesini yıllık 6 milyon mt’a çıkarmayı planlıyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım ArcelorMittal 

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