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Hint AMNS nihai mamul üretimine 1 milyar $ yatırım yapacak

Çarşamba, 28 Eylül 2022 10:59:35 (GMT+3)   |   Kalküta
       

ArcelorMittal Limited CEO’su Aditya Mittal, Hint çelik üreticisi ArcelorMittal Nippon Steel Limited’in (AMNS) vasıflı çelik üretim kapasiteleri dahil olmak üzere nihai mamul üretimine 1 milyar $ yatırım yapacağını belirtti.

AMNS’nin üretimi artırmak dışında Hindistan çelik sektörünün karbonsuzlaştırılmasına da yoğunlaştığını söyleyen Mittal, şirketin Hindistan’ın ulusal çelik politikası doğrultusunda otomotiv ve altyapı gibi başlıca sektörlerde yüksek kaliteli vasıflı çelik üretimini artıracağını da belirtti.

Mittal ayrıca Gujarat eyaletinde yer alan Hazira tesisinin üretim kapasitesinin yaklaşık 800 milyon $ sermaye harcamasıyla birlikte 2024 yılının sonuna kadar yıllık 8,6 milyon mt seviyesine çıkarılacağını ve 500 milyon $ yatırımla kok fırını kurulacağını da ekledi.

Yıllık 7,6 milyon mt kapasiteli Hazira tesisinin üretim kapasitesinin 2026 yılına kadar yıllık 15 milyon mt seviyesine çıkarılması hedefleniyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım ArcelorMittal 

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