Hint AMNS Hazira’yı dünyanın en büyük çelik üretim tesisi yapacak

Cuma, 12 Ocak 2024 14:48:36 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS) CEO’su Lakshmi Narayan Mittal tarafından yapılan açıklamada, şirketin Hazira’da dünyanın en büyük entegre çelik üretim tesisini kuracağı belirtildi.

Hazira’da kapasite artırım projesinin ilk aşamasının 2026 ve ikinci aşamasının da 2029 yıllarına kadar tamamlanacağını ifade eden Mittal, devreye alındığında üretim kapasitesinin yaklaşık 24 milyon mt seviyesinde yer almasıyla tesisin dünyanın en büyük çelik üretim tesisi olacağını belirtti.

AMNS ayrıca kapasite artırım projesinin ikinci aşaması için Gujarat eyaleti hükümetiyle mutabakat anlaşması da imzaladı.

Şirket, 2022 yılın Ekim ayında 7,2 milyar $ yatırımla Hazira’nın kapasitesinin ilk aşamada yıllık 9 milyon mt’dan yıllık 15 milyon mt seviyesine çıkarılacağını açıklamıştı.

ArcelorMittal ve Japon çelik üreticisi Nippon Steel, 2019 yılında Hazira’da yer alan Essar Steel Limited’i iflastan kurtarma yoluyla devralarak adını ArcelorMittal Nippon Steel (AMNS) India olarak değiştirmişti.