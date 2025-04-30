Odisha eyaleti 2026’nın Mart ayına kadar 22 demir cevheri blokunu daha ihaleye açacak

Hindistan’ın Odisha Eyalet Başbakanı Mohan Charan Majhi, toplam rezervleri 323 milyon mt seviyesinde yer alan sekiz demir cevheri blokunun ihale sürecinin başladığını ve 2026 yılının Mart ayına kadar 22 blokun daha ihalesinin tamamlanmasının hedeflendiğini duyurdu.

Söz konusu ihalelerin, demir cevheri üretiminin 240-250 milyon mt seviyesine çıkarılması ve eyaletin ülke genelinde tüketimin %70’ini karşılayabilecek konuma gelmesi yönündeki hedef doğrultusunda açıldığını ifade etti. Odisha eyaleti şu an yerel demir cevheri tüketiminin %58’ini karşılıyor.

54 entegre çelik tesisi ve yıllık 41,21 milyon mt kurulu kapasitesiyle Odisha, hem ham çelik hem de paslanmaz çelik üretiminde lider konumunda bulunuyor. 2030 yılına kadar üretimin 130 milyon mt’un üzerine çıkarılması planlanıyor.

Majhi, “Odisha eyaleti hükümeti olarak mühendislik ürünleri, ulaşım sistemleri, madencilik ekipmanları ve savunma ve havacılık sektörlerini destekleyecek çelik değer zinciri geliştiriyoruz,” dedi.