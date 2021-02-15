Ocak ayında ArcelorMittal Kryvyi Rih’in pik demir üretimi arttı, ham çelik ve nihai mamul üretimi düştü

Pazartesi, 15 Şubat 2021 16:48:07 (GMT+3) | İstanbul

Global çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu Ukraynalı ArcelorMittal Kryvyi Rih, bu yılın Ocak ayına dair üretim verilerini açıkladı. Buna göre, üreticinin pik demir üretimi yıllık bazda %8,1 artışla 468.000 mt olarak kaydedilirken, ham çelik üretimi %3,5 düşüşle 415.000 mt ve nihai mamul üretimi %14,1 düşüşle 390.000 mt seviyesinde yer aldı. Şirketin demir cevheri aglomerat üretimi ise yıllık bazda %0,6 düşüşle 800.000 mt oldu.

2020 yılında ise ArcelorMittal Kryvyi Rih yıllık bazda %12,1 düşüşle 4,7 milyon mt ham çelik, yıllık %6,9 düşüşle 4,9 milyon mt pik demir, %7,6 düşüşle 4,3 milyon mt nihai mamul ve %8,3 artışla 10,7 milyon mt demir cevheri aglomerat üretimi gerçekleştirdi.