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NorthWest Pipe Company Utah’taki prekast beton faaliyetlerine yaptığı yatırımları artırıyor

Cuma, 17 Aralık 2021 10:39:23 (GMT+3)   |   San Diego
       

Northwest Pipe Company tarafından yapılan açıklamada, Utah’ta yer alan prekast beton faaliyetlerine yaptığı yatırımı artıracağını duyurdu.

Bu yılın Ekim ayında devralınan Park Environmental Equipment, LLC (ParkUSA) beraberinde şirket, Geneva Pipe ve Precast Company tesislerindeki sermaye geliştirme projelerine yapacağı 18 milyon $’dan fazla yatırım ile prekast beton piyasasındaki konumunu güçlendirecek.

Yakın zaman önce, St. George tesisine beton santrali inşa eden ve Salt Lake City tesisindeki beton mikserini yenileyen şirket, otomatik beton boru ekipmanı satın almak amacıyla başlıca tedarikçilerle görüşmeler yapıyor. Modern ekipman sayesinde üretim kapasitesi yükseltilerek artan betonarme boru talebi karşılanacak.


Etiketler: ABD  borular  yatırım  çelik üretimi  Kuzey Amerika  boru  |  benzer haberler »


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