NMDC Steel Limited günlük ham çelik üretim rekoru kırdı

Hindistan’da devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited’in bağlı kuruluşu NMDC Steel Limited’in (NSL) günlük 9.900 mt kapasiteli yüksek fırınında gerçekleştirdiği günlük ham çelik üretimi 13 Nisan tarihinde 10.169 mt ile rekor kırdı.

Chhattisgarh’ta yer alan yıllık 3 milyon mt kapasiteli yeni çelik tesisinin faaliyete alındıktan sonraki iki yıl içerisinde günlük üretim rekoru kırıldığı ifade edildi.

Bununla birlikte 14 Nisan tarihinde sinter tesisi 12.385 mt ile şimdiye kadar kaydedilen en yüksek üretimini gerçekleştirirken, sıcak şerit tesisinin 8.260 mt ile günlük sıcak rulo sac üretim rekoru kırdığı da bildirildi.

Öte yandan NSL’in yüksek fırınında pulverize kömür enjeksiyon sistemi bulunduğu ve sistemin bir metrik ton pik demir başına 150 kilogram kömür enjekte etmek üzere tasarlandığı belirtildi.

Ayrıca yakıt verimliliğinin artırılması ve kok bağımlılığının azaltılması sayesinde çevre dostu çelik üretimine yönelik önemli bir adım atıldığına da dikkat çekildi.