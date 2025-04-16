 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > NMDC...

NMDC Steel Limited günlük ham çelik üretim rekoru kırdı

Çarşamba, 16 Nisan 2025 15:20:43 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited’in bağlı kuruluşu NMDC Steel Limited’in (NSL) günlük 9.900 mt kapasiteli yüksek fırınında gerçekleştirdiği günlük ham çelik üretimi 13 Nisan tarihinde 10.169 mt ile rekor kırdı.

Chhattisgarh’ta yer alan yıllık 3 milyon mt kapasiteli yeni çelik tesisinin faaliyete alındıktan sonraki iki yıl içerisinde günlük üretim rekoru kırıldığı ifade edildi.

Bununla birlikte 14 Nisan tarihinde sinter tesisi 12.385 mt ile şimdiye kadar kaydedilen en yüksek üretimini gerçekleştirirken, sıcak şerit tesisinin 8.260 mt ile günlük sıcak rulo sac üretim rekoru kırdığı da bildirildi.

Öte yandan NSL’in yüksek fırınında pulverize kömür enjeksiyon sistemi bulunduğu ve sistemin bir metrik ton pik demir başına 150 kilogram kömür enjekte etmek üzere tasarlandığı belirtildi.

Ayrıca yakıt verimliliğinin artırılması ve kok bağımlılığının azaltılması sayesinde çevre dostu çelik üretimine yönelik önemli bir adım atıldığına da dikkat çekildi.


Etiketler: Ham Çelik Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Konferanslar NMDC 

Benzer Haber ve Analizler

Vietnamlı Hoa Phat’ın çelik satışları birinci çeyrekte yükseldi

16 Nis | Çelik Haberler

Çin’in ham çelik üretimi birinci çeyrekte %0,6 arttı

16 Nis | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Nisan başında %3,4 yükseldi, stoklar da arttı

16 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %2 arttı

15 Nis | Çelik Haberler

Ukrayna’nın pik demir üretimi ilk çeyrekte %7,2 arttı

10 Nis | Çelik Haberler

JSW Steel’in toplam ham çelik üretimi dördüncü çeyrekte rekor kırdı

08 Nis | Çelik Haberler

Tata Steel’in toplam ham çelik üretimi dördüncü çeyrekte %5 düştü

08 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %2,4 düştü

08 Nis | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak-Mart döneminde tüm segmentlerde artış kaydetti

03 Nis | Çelik Haberler

TÇÜD: Türkiye’de ihracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Şubat döneminde %72,63’e geriledi

28 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis