NMDC Steel günlük ham çelik üretim rekoru kırdı

Hindistan’da devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited’ın bağlı kuruluşu NMDC Steel Limited (NSL), 22 Haziran tarihinde 11.101 mt ile günlük ham çelik üretim rekoru kırdığını duyurdu.

Şirket, yıllık 3 milyon mt kapasiteli tesisindeki yüksek fırının %117 kapasiteyle faaliyet göstermesi sayesinde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek günlük üretimi gerçekleştirdiğini ifade etti.

NSL CEO’su Amitava Mukherjee, “Bu başarı, departmanlar arası koordinasyonun gücünü yansıtıyor. Dünya çapında bir çelik üreticisi olma yolunda ilerlerken, tüm birimlerimiz bu başarıya katkıda bulundu,” dedi.