NMDC Limited’in demir cevheri üretimi Şubat ayında %18 yükseldi

Hindistan’da devlete bağlı madenci NMDC Limited’in demir cevheri üretimi bu yılın Şubat ayında yıllık %17,8 artışla 4,62 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda şirketin toplam demir cevheri satışları, 2024 yılının Şubat ayında kaydedilen 3,99 milyon mt seviyesine kıyasla 3,98 milyon mt seviyesine geriledi.

2024-25 mali yılının ilk 11 ayında (Nisan-Şubat) NMDC Limited’in toplam demir cevheri üretimi, bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 40,24 milyon mt seviyesine kıyasla 40,49 milyon mt seviyesine çıktı.