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Hint NMDC Limited Haziran ayı için parça cevher ve toz cevher fiyatlarını düşürdü

Çarşamba, 04 Haziran 2025 10:54:08 (GMT+3)   |   Kalküta

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre Hindistan’da devlete bağlı madenci NMDC Limited, Haziran teslimatlı toz cevher ve parça cevher fiyatlarını hemen geçerli olmak üzere aşağı çekti.

Böylelikle şirketin 10-40 mm ebatlı %67 tenörlü parça cevher fiyatları 160 INR/mt (1,86$/mt) düşüşle 7.050 INR/mt (82$/mt) maden ocağı çıkışı ve 10 mm ve daha düşük ebatlı %64 tenörlü toz cevher fiyatları 150 INR/mt (1,7$/mt) düşüşle 5.350 INR/mt (62$/mt) maden ocağı çıkışı seviyelerinde yer almaya başladı.

Yeni fiyatlara, telif hakkı ile Bölge Maden Fonu’na, Ulusal Maden Arama Vakfı’na yapılan zorunlu ödemeler, vergi, orman izin ücretleri ve diğer yasal ödemeler dahildir.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim NMDC 

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