NMDC Limited üretim artışı için eyaletlerin cevher madeni tahsis etmesini istiyor

Hindistan’da devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited, 2030 yılına kadar üretimini 100 milyon mt seviyesine çıkarma hedefi doğrultusunda birçok eyalet hükümetiyle görüşmelere başladı. Şirkete yakın kaynaklar, NMDC Limited’ın ihalelere katılmak yerine bazı demir cevheri bloklarının kendisine tahsis edilmesini talep ettiğini bildirdi.

Kaynaklar, şirketin tahsis için Odisha’daki Malongtoli, Chhattisgarh’taki Bailadila Deposits 3 ve 8, Karnataka’daki Ramandurg, Maharashtra’daki Gadchiroli ve Jharkhand’taki Karampada demir cevheri rezervlerini belirlediğini ifade etti.

Maden ve Mineraller Yasası uyarınca demir cevheri bloklarının eyalet hükümetleri tarafından ihaleye açılması gerekiyor. Aynı zamanda söz konusu yasa, blokların devlete bağlı şirketlere öncelikli olarak tahsis edilmesini öngörüyor.

Birçok eyalet hükümetiyle görüşmelerde bulunan NMDC Limited’ın, ihalelerde çok yüksek teklifler vermesi gerektiği için rekabet etmesinin mümkün olmadığı dile getirildi. Hammadde teminini güvence altına isteyen çelik üreticilerinin yüksek teklifler verebileceği ancak NMDC Limited için bunun ekonomik olarak mümkün olmadığı aktarıldı.

Kaynaklara göre NMDC Limited, üretimini 2030 yılına kadar yıllık yaklaşık 45 milyon mt’dan yıllık 100 milyon mt’a çıkarma hedefini gerçekleştirmek amacıyla önümüzdeki beş yıl içerisinde yaklaşık 8,15 milyar $ sermaye harcaması yapmayı planlıyor. Bu harcamaların yaklaşık 3,5 milyar $’ı onay aldı.