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NMDC Limited’in demir cevheri üretimi işçi grevinden etkilendi

Salı, 11 Mart 2025 15:20:19 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited, işçilerini temsil eden işçi sendikalarının ücret anlaşmazlığı kapsamında başlattığı kurallara bağlı iş yavaşlatma eyleminin faaliyetlerini etkilediğini belirtti.

Şirket, uzlaşma sürecinin 17 Mart tarihinde Yeni Delhi’de başlayacağını ifade etti.

Protestolara rağmen NMDC, sorunu çözmeye ve normal üretimine devam etmeye çalıştığını ancak eylem sebebiyle Kirandul, Bacheli ve Donimalai tesislerinde günlük demir cevheri üretiminin %30-40 azaldığını dile getirdi.

Ayrıca şirket, varlıklarının tamamen sigortalı olduğunu ve eylemin mali etkisinin şu an için kayda değer bir düzeyde olmadığını da ekledi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim NMDC 

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