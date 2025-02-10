NMDC Limited ile SAIL maden işleme ve kömür kullanımında iş birliği yapacak

Hindistan’da devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited ve devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’in (SAIL) Ar-Ge merkezleri, düşük tenörlü demir cevherinin kalitesini ve kömür işleme verimliliğini artırmaya yönelik gelişmiş zenginleştirme teknikleri geliştirmek üzere güçlerini birleştirdiklerini duyurdu.

Anlaşma kapsamında taraflar, demir cevheri ve kireç taşının kuru zenginleştirilmesi, kömür akışkanlığının iyileştirilmesi ve kömür karbonizasyonu alanlarında ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirecek.

Hindistan’ın çelik üretimini 2030 yılına kadar yıllık 300 milyon mt’a çıkarma hedefinin gerçekleştirilmesi için düşük tenörlü demir cevheri kullanımının önem taşıdığı, dolayısıyla iş birliğinin bu vizyonun hayata geçirilmesinde rol oynayacağı ifade edildi.