 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > NMDC...

NMDC Limited ile SAIL maden işleme ve kömür kullanımında iş birliği yapacak

Pazartesi, 10 Şubat 2025 15:32:01 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited ve devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’in (SAIL) Ar-Ge merkezleri, düşük tenörlü demir cevherinin kalitesini ve kömür işleme verimliliğini artırmaya yönelik gelişmiş zenginleştirme teknikleri geliştirmek üzere güçlerini birleştirdiklerini duyurdu.

Anlaşma kapsamında taraflar, demir cevheri ve kireç taşının kuru zenginleştirilmesi, kömür akışkanlığının iyileştirilmesi ve kömür karbonizasyonu alanlarında ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirecek.

Hindistan’ın çelik üretimini 2030 yılına kadar yıllık 300 milyon mt’a çıkarma hedefinin gerçekleştirilmesi için düşük tenörlü demir cevheri kullanımının önem taşıdığı, dolayısıyla iş birliğinin bu vizyonun hayata geçirilmesinde rol oynayacağı ifade edildi.


Etiketler: Demir Cevheri Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hırvatistan Hint Yarımadası Madencilik Sail NMDC 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Ocak döneminde %10 azaldı

07 Şub | Çelik Haberler

Çin çelik piyasası tatil dönüşü beklentilerin altında kaldı, hammadde fiyatları aşağı yönlü ya da yatay

05 Şub | Hurda ve Hammadde

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Aralık döneminde %12 azaldı

06 Oca | Çelik Haberler

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti Ocak-Kasım döneminde %7,26 geriledi

25 Ara | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Kasım döneminde %8 düştü

09 Ara | Çelik Haberler

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti Ocak-Ekim döneminde %6,04 düştü

28 Kas | Çelik Haberler

Mechel’in ham çelik ve pik demir üretimi Ocak-Eylül döneminde geriledi

15 Kas | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Ekim döneminde %6 azaldı

11 Kas | Çelik Haberler

Kazakistan merkezli Qarmet’in çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde arttı

14 Eki | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Eylül döneminde %1 azaldı

09 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis