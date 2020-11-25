NLMK ürün gamını genişletti

Çarşamba, 25 Kasım 2020 17:03:54 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi NLMK, yeni yüksek mukavemetli soğuk haddelenmiş çelik kalitesi ile ürün gamını genişlettiğini açıkladı. Bu kalite, daha güvenli otomobil gövdesi parçalarında ve büyük kargoların ambalajlarında kullanılan çelik bantlarda kullanılacak.

NLMK Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ilya Gushchin, “Specta ile olan faaliyetlerimiz, NLMK için müşteri gelişimi ve mevcut piyasa ihtiyaçlarına adapte olma konusunda önemli bir deneyim. Yeni çelik kalitemizin özellikle farklı sektörlerden müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyor,” şeklinde konuştu.

Genel olarak, bu gibi üretimlerin başlamasıyla şirketin otomotiv ve metal işçiliği sektörlerinde kullanılan ithal çeliği ikame edebileceği bildiriliyor.