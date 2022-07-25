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NLMK’nın ham çelik üretimi ilk yarıda hafifçe düştü

Pazartesi, 25 Temmuz 2022 12:02:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi Novolipetsk Steel (NLMK,) bu yılın ikinci çeyreği ve ilk yarısına ilişkin üretim ile satış raporunu açıkladı.

Rapora göre, ikinci çeyrekte NLMK’nın ham çelik üretimi, NLMK Russia Long biriminde azalan çelik üretimi nedeniyle çeyreklik bazda %1,5 ve  yıllık %3,7 düşüşle 4,41 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk yarısında ise şirketin ham çelik üretimi yıllık %0,6 düşüşle 8,89 milyon mt oldu.

İkinci çeyrekte NLMK’nın toplam çelik ürünleri satışları başlıca pazarlardan gelen talepteki düşüş nedeniyle bir önceki çeyreğe kıyasla %12 ve yıllık %7,4 düşüşle 4,01 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk yarısında şirketin toplam çelik satışları yıllık %4 artarak 8,57 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde şirketin yerel satışları çeyreklik bazda %3 ve yıllık %7 düşerek 2,6 milyon mt oldu. Yılın ilk altı ayında ise şirketin yerel satışları zayıf talep nedeniyle yıllık %5 düşüşle 5,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte şirketin ihracat satışları çeyreklik bazda %33 ve yıllık %17 düşüşle 1,2 milyon mt oldu. Yılın ilk yarısında NLMK’nın ihracat satışları yıllık %13 düşüşle 2,9 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Rusya BDT Çelik Üretimi Üretim NLMK 

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