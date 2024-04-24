NLMK’nın oksijen istasyonu yeni dron saldırısında hasar gördü

Çarşamba, 24 Nisan 2024 17:27:16 (GMT+3) | İstanbul

Farklı basın kaynaklarına göre Rusya’nın önde gelen çelik üreticilerinden NLMK’ya Şubat ayının sonunda yapılan son saldırının ardından bir dron saldırısı daha gerçekleştirildi.

Kaynaklara göre 24 Nisan tarihinde iki insansız hava aracı Rusya topraklarına girerek NLMK’nın oksijen istasyonunu vurdu ve istasyonun iki bölümü hasar nedeniyle devre dışı kaldı. İstasyonun çelik üretiminin kesintisiz şekilde devam etmesi için gerekli oksijeni sağlayabilmesi gerekiyor. Rusya’da yerel bir yetkili, “Lipetsk’in sanayi altyapısı hedef alınırken yerleşim yerlerine bir tehdit söz konusu değil,” ifadelerini kullandı. NLMK 24 Şubat tarihinde insansız hava aracı saldırısına uğramış ve önemli bir üretim düşüşü olmasa da tesisin kok bataryası hasar görmüştü.

NLMK, Severstal ve MMK ile birlikte Rusya’nın çelik üreten en büyük üç grubunu meydana getiriyor. Bununla birlikte NLMK ülkenin Avrupa ya da ABD tarafından yaptırım uygulanmayan tek yassı mamul üreticisi. Şirket son zamanlarda çoğunlukla Avrupa, Türkiye ve Latin Amerika’ya slab ihracatı yaparken yassı mamul satışları iç piyasaya yoğunlaşmış durumda.