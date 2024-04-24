﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

NLMK’nın oksijen istasyonu yeni dron saldırısında hasar gördü

Çarşamba, 24 Nisan 2024 17:27:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Farklı basın kaynaklarına göre Rusya’nın önde gelen çelik üreticilerinden NLMK’ya Şubat ayının sonunda yapılan son saldırının ardından bir dron saldırısı daha gerçekleştirildi.

Kaynaklara göre 24 Nisan tarihinde iki insansız hava aracı Rusya topraklarına girerek NLMK’nın oksijen istasyonunu vurdu ve istasyonun iki bölümü hasar nedeniyle devre dışı kaldı. İstasyonun çelik üretiminin kesintisiz şekilde devam etmesi için gerekli oksijeni sağlayabilmesi gerekiyor. Rusya’da yerel bir yetkili, “Lipetsk’in sanayi altyapısı hedef alınırken yerleşim yerlerine bir tehdit söz konusu değil,” ifadelerini kullandı. NLMK 24 Şubat tarihinde insansız hava aracı saldırısına uğramış ve önemli bir üretim düşüşü olmasa da tesisin kok bataryası hasar görmüştü.

NLMK, Severstal ve MMK ile birlikte Rusya’nın çelik üreten en büyük üç grubunu meydana getiriyor. Bununla birlikte NLMK ülkenin Avrupa ya da ABD tarafından yaptırım uygulanmayan tek yassı mamul üreticisi. Şirket son zamanlarda çoğunlukla Avrupa, Türkiye ve Latin Amerika’ya slab ihracatı yaparken yassı mamul satışları iç piyasaya yoğunlaşmış durumda.


Etiketler: Rusya BDT Çelik Üretimi NLMK 

Benzer Haber ve Analizler

NLMK’nın demir yolu ile yaptığı çelik sevkiyatları Şubat ayında %3 yükseldi

13 Mar | Çelik Haberler

NLMK'nın kok tesisine yapılan saldırı üretimini çok etkilemeyecek

26 Şub | Çelik Haberler

NLMK Lipetsk refrakterleri hammadde olarak geri dönüştürecek

09 Ağu | Çelik Haberler

Rus NLMK yeni antibakteriyel kaplamalı çeliği piyasaya sürdü

24 May | Çelik Haberler

NLMK’nın ham çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde yatay seyretti

18 Eki | Çelik Haberler

Rusya’nın çelik ihracatı ikinci çeyrekte yaptırımlar sebebiyle %20 geriledi

01 Ağu | Çelik Haberler

NLMK’nın ham çelik üretimi ilk yarıda hafifçe düştü

25 Tem | Çelik Haberler

NLMK’nın ana hissedarı hükümetin yaptırımlara cevabıyla ilgili açıklamalar yaptı

06 Nis | Çelik Haberler

NLMK’nın ham çelik üretimi 2021’de %10 arttı

21 Oca | Çelik Haberler

NLMK yeni tür kaplamalı çelik geliştirdi

19 Oca | Çelik Haberler