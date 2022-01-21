NLMK’nın ham çelik üretimi 2021’de %10 arttı

Cuma, 21 Ocak 2022 09:20:55 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi Novolipetsk Steel (NLMK,) geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin üretim ile satış raporunu açıkladı. Rapora göre, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde NLMK’nın ham çelik üretimi, onarım çalışmalarının ardından NLMK Lipetsk’in kapasite kullanımının artmasıyla önceki çeyreğe göre ve yıllık %16 artışla 4,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Yılın tamamında şirketin ham çelik üretimi, ekipman verimliliğindeki bakım çalışmalarının ardından kaydedilen artış sayesinde yıllık %10 artışla 17,4 milyon mt oldu.

Dördüncü çeyrekte NLMK’nın toplam çelik ürünleri satışları üretimdeki artış sayesinde bir önceki çeyreğe kıyasla %8 ve yıllık %6 artışla 4,5 milyon mt oldu. Söz konusu dönemde, şirketin ihracat pazarlarına yaptığı yarı mamul satışları, grup içi slab sevkiyatlarının artması nedeniyle üçüncü çeyreğe göre %26 düşerken, nihai mamul satışları bir önceki çeyreğe göre %12 artarak 3,1 milyon mt oldu. Yılın tamamında şirketin toplam çelik satışları yıllık %4 düşerek 16,8 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde şirketin yerel satışları çeyreklik bazda %14 ve yıllık %20 artarak 3,2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yılın tamamında ise şirketin yerel satışları, ABD ve Rusya pazarlarına yapılan tedarikin artmasıyla yıllık %6 artışla 11,4 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte şirketin ihracat satışları yerel pazardan gelen talebin artması nedeniyle çeyreklik bazda %17 düşüşle 1,2 milyon mt oldu. Yılın tamamında NLMK’nın ihracat satışları yıllık %22 düşüşle 5,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.