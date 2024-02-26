NLMK'nın kok tesisine yapılan saldırı üretimini çok etkilemeyecek

Pazartesi, 26 Şubat 2024 16:21:34 (GMT+3) | İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Rusya’nın en büyük çelik üreticilerinden biri olan NLMK'nın bir tesisi, geçtiğimiz hafta sonu insansız hava araçları tarafından yapılan saldırıda hasar gördü. Ukrayna’nın güvenlik ve askeri birimleri, iki ülke arasında devam eden savaş kapsamında gerçekleştirilen saldırıyı üstlendi. Üretici, üretim tesislerinden birinde çıkan yangına ilişkin yorum yapmasa da kok tesisinin hasar aldığı düşünülüyor. Bir tüccar SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmemiz gerekiyor ancak ciddi bir durum olmadığını düşünüyorum. Başka bir yerden kok tedarik edebilirler. Hasar alan yüksek fırın olsaydı daha farklı bir senaryo konuşuyor olurduk,” dedi.

Piyasa oyuncuları, yaşanan saldırının üretici ve piyasa açısından etkilerini değerlendirmeye çalışıyor. NLMK yorum yapmazken, kaynaklar kok üretiminde aksamalar yaşanması halinde bu aksamaların küçük çaplı olabileceğini ve geçici bir süreliğine ülke içindeki farklı yerlerden veya diğer BDT ülkeleri gibi alternatif rotalardan kok tedarik edilebileceğini ifade etti. Bazıları da sürecin biraz uzaması halinde Rusya’nın müttefiki olduğu düşünülen İran’dan hammadde tedariki yapılabileceğini düşünüyor. Üretim kesintisi yaşanırsa bu durumun ilk etapta NLMK’nın yassı mamul üretiminin büyük bir kısmını oluşturan iç piyasayı olumsuz etkileyebileceği söyleniyor. Ayrıca ihracatın aylardır en aza düşürüldüğü de vurgulanıyor. NLMK ile iletişime geçen kaynaklar, üreticinin özellikle ihracat olmak üzere tüm sevkiyatların programa uygun bir şekilde yapılacağı yönünde açıklama yaptığını bildirdi.

Bununla birlikte NLMK’nın uğradığı saldırı, üreticinin yarı mamul sevkiyatlarına devam ettiği AB slab piyasasında bazu rota sapmalarına sebep olabilir. Kok tesisindeki onarım çalışmalarının biraz zaman alması halinde slab ihracatında aksamalar meydana gelebilir ve bu nedenle alıcılar çok daha yüksek fiyatlı alternatifler aramak zorunda kalabilir. Ancak çoğu kaynak, bunun pek olası bir senaryo olmadığını düşünüyor. Bir kaynak, “Nasılsa slab piyasası bugünlerde oldukça zayıf. Dolayısıyla aksama yaşanması sorun yaratmayacaktır,” ifadelerini kullandı.