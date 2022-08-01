Rusya’nın çelik ihracatı ikinci çeyrekte yaptırımlar sebebiyle %20 geriledi

Pazartesi, 01 Ağustos 2022 17:27:41 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticileri savaşın başlamasından bu yana geçtiğimiz beş aydır oldukça zorlu piyasa koşullarında faaliyet göstermek zorunda kalıyor. Başta ABD, Avrupa ve İngiltere olmak üzere uygulanan yaptırımlar Rusya’nın çelik satışlarını, en azından bazı bölgelerde, hem tonaj hem de ödeme, sigorta ve sevkiyat gibi açılardan zora sokuyor. Rusya hala ihracat yapabiliyor olsa da, özellikle satış yapılan bölgelerin değişmesi ve piyasadaki oynaklık sebebiyle bağlantı yapmanın çok zaman alması sonucu ihracat oldukça zorlaştı.

Rus yetkililere göre, Nisan-Haziran döneminde çelik ihracat hacmi %20 azaldı. Sanayi Bakanlığı, “Rus üreticiler şu an Batı piyasalarına erişimlerinin sınırlı olduğu şartlarda faaliyet gösteriyor,” yorumunu yaptı. Ayrıca yerel tüketimin önemli ölçüde azalması sonucu üreticilerin kapasite kullanım oranları ortalama %93’ten %80’e indi. Bakanlığa göre, Rus MMK, %93 ile en fazla baskı altında olan üretici olurken, Severstal %72 ile ikinci sırada. Şimdilik yaptırımlardan doğrudan etkilenmeyen yerel üretici NLMK’nın %90 kapasite oranı ile faaliyet göstermeye devam ettiği bildiriliyor.

Yassı mamul segmentinde, Rusya çıkışlı sıcak sac satışı çoğunlukla Türkiye, Hindistan, Körfez ülkeleri ve bazı Asya ülkelerine nadiren yapılıyor, slab ise başta Çin’e satılıyor ve Çin’i küçük tonajlı satışlar yapılan Türkiye ile AB takip ediyor. Avrupa’da yalnızca henüz yaptırım listesine dahil edilmeyen NLMK aktif bir şekilde faaliyet gösteriyor. Kütük segmentinde ise Türkiye, Mısır, Çin ve Tayvan’ın başlıca Rusya çıkışlı kütük alıcıları olduğu görülüyor ve SteelOrbis’in gözlemlerine göre, dış piyasalara neredeyse hiç uzun mamul satılmıyor.

Rus üreticiler uluslararası alıcı bulabilse de Rusya çıkışlı ürün ticareti yapmanın taşıdığı riskleri karşılamak amacıyla çok düşük seviyelerden satmak zorunda kalıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Dış piyasalara yapılan satışlardan elde edilen kâr geçtiğimiz yılla aynı değil… Üreticiler yeni piyasalara giriş yapmak ve indirim uygulamak zorunda kalıyor. Mevcut kurla birlikte ihracat satışları hiç kârlı ve ekonomik anlamda uygun değil,” sözlerine yer verildi.