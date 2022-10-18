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NLMK’nın ham çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde yatay seyretti

Salı, 18 Ekim 2022 09:11:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi Novolipetsk Steel (NLMK,) bu yılın üçüncü çeyreği ve Ocak-Eylül dönemine ilişkin üretim ile satış raporunu açıkladı.

Rapora göre, üçüncü çeyrekte NLMK’nın ham çelik üretimi, Avrupa’da çelik talebinin azalması ve yaptırımlara bağlı kısıtlamalar sonucu NLMK Lipetsk biriminde azalan çelik üretimi nedeniyle çeyreklik bazda %11 düşüş ve yıllık %1 artışla 3,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Yılın Ocak-Eylül döneminde ise şirketin ham çelik üretimi yıllık bazda yatay seyrederek 12,8 milyon mt oldu.

Üçüncü çeyrekte NLMK’nın toplam çelik ürünleri satışları yılın ikinci çeyreğinde birikerek normalleşen stok seviyesi ve Rusya ile Türkiye’deki yassı mamul talebinin iyileşmesi sayesinde bir önceki çeyreğe kıyasla %8 ve yıllık %5 artışla 4,3 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Yılın Ocak-Eylül döneminde şirketin toplam çelik satışları yıllık %4 artarak 12,9 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirketin nihai mamul satışları ise yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %29 ve yıllık %4 artışla 2,9 milyon mt olurken, Ocak-Eylül döneminde başlıca pazarlardaki talebin azalması sonucu yıllık %7 düşüşle 7,6 milyon mt oldu.

NLMK tarafından yapılan açıklamaya göre, yılın üçüncü çeyreğinde çelik ve hammadde fiyatları düşüşünü sürdürdü. AB ve ABD’de ekonomik hareketlilik ise rekor seviyedeki enflasyon, tedarik zincirinde görülen kesintiler ve faiz oranlarının artırılması nedeniyle düştü. Ayrıca, yüksek elektrik fiyatları Avrupa’da sanayi üretimi üzerindeki baskıyı artırdı. Çin’deki düşük inşaat oranları ise bölgedeki çelik ve hammadde talebinde görülen zayıflamayı olumsuz etkiledi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Rusya BDT Çelik Üretimi Üretim NLMK 

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