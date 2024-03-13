NLMK’nın demir yolu ile yaptığı çelik sevkiyatları Şubat ayında %3 yükseldi

Çarşamba, 13 Mart 2024 15:14:30 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Rus çelik üreticisi NLMK Group’un Lipetsk tesisinden demir yolu ile yaptığı çelik sevkiyatları bu yılın Şubat ayında aylık %3,5 düşüşle ve yıllık %3 artışla 980.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan sevkiyatlar aylık %1,3 düşüşle ve yıllık %9 artışla toplam sevkiyatların 480.000 mt’unu ve ihracat da aylık %5 ve yıllık %1,1 düşüşle toplam sevkiyatların 500.000 mt’unu oluşturdu.

Öte yandan Ocak-Şubat döneminde NLMK’nin demir yolu ile yaptığı çelik sevkiyatları yıllık %2 artışla 2 milyon mt seviyesine yükseldi. İç piyasaya yapılan sevkiyatlar bir önceki yıla kıyasla %11 artışla toplam sevkiyatların 800.000’ine ve ihracat da yıllık %1 düşüşle 1,2 milyon mt’una denk geldi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere devam eden savaş kapsamında Ukrayna güvenlik güçlerine ait insansız hava araçları tarafından yapılan saldırıda NLMK’nın bir tesisi hasar görmüştü. Kok tesislerinden birinde yangın çıktığı öne sürülürken, piyasa oyuncularının çoğu saldırının NLMK’nın üretim faaliyetlerini çok etkilemeyeceğini söylemişti.