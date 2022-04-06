NLMK’nın ana hissedarı hükümetin yaptırımlara cevabıyla ilgili açıklamalar yaptı

Çarşamba, 06 Nisan 2022 17:40:52 (GMT+3) | İstanbul

Rusya’nın en büyük çelik üreticisi olan ve henüz yaptırım listesine dahil edilmeyen NLMK Group’un ana hissedarı Vladimir Lisin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ticaret ve Rusya ekonomisi üzerindeki etkileri ile sonuçları hakkında açıklamalar yaptı. Lisin mevcut durumun oldukça zorlayıcı olduğunu ifade etti ve hükümetin düzenlemelere yönelik erkenden harekete geçmemesi çağrısında bulundu.

Rusya’ya uygulanan yaptırımlara ilişkin konuşan Lisin, oluşturulması yıllar süren ve lojistik, ödeme ve mali yapının dahil olduğu tedarik zincirlerinde aksamalar yaşandığını söyledi. Lisin, “Bu bağlamda oyunun kuralları uygulanan yaptırımlarla birlikte her gün değişiyor. İşletmemizde değişikliğe gidiyoruz ve belirsizlik karşısında sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz,” şeklinde konuştu.

Lisin, birçok ürünün alımında ödemenin ruble cinsinden yapılması dahil birden fazla düzenlemenin aceleye getirildiğini belirtti. Doğal gaz ile başlayan listeye daha sonra metal, gübre, tahıl, petrol, kereste vb. pek çok ürün eklendi. Lisin, “Doğal gaz alımlarında ruble cinsinden ödeme yapılmasını dayatabilirsiniz ancak geriye kalan diğer ürünlerde ne olacak? Müşterilerin bizden alım yapmak konusunda pek de hevesli olmadığı ihracat piyasalarında onlarca yıl rekabet ediyoruz. 70 ülkede binlerce müşteriyle ilişkiler kurduk. Müşterilerimizi ruble cinsinden ödemeye geçmeye ve kur riskleri almaya ikna etmek zor. Lojistik sorunlar ürünlerimizin müşterilerimize teslimatını karmaşık hale getirdi. Ruble cinsinden ödemelere geçmek bizi küresel pazarlardan dışlamaktan başka bir işe yaramaz,” dedi.

Yerel ticareti etkileyen son düzenlemeler hakkında da yorum yapan Lisin, yerel çelik fiyatlarında düzenleme yapılmasına ilişkin girişimin işleri kolaylaştırmak yerine üretimde kesintilere sebep olabileceğini belirtti. Lisin, “Nakliyat maliyetlerinde halihazırda artış görüyoruz. Rusya Demiryolları çelik ihracatı sevkiyatları için ücretlerin %30 artırılmasını talep etmesinin hemen ardından enflasyon oranı ve mevcut kur oranlarına bağlı olarak çeyrek bazında tarife oluşturulması teklifinde bulundu. Diğer her şey için fiyat sabitlerken nakliyat ücretlerinin endekse göre belirlenmesi fikri sadece metal ve gübre nakliyatının demir yolu ile, geri kalan her şeyin ise kara yoluyla yapılması ile sonuçlanacaktır. Bu da tarımın tamamen çökmesi anlamına gelir,” yorumunda buldu.

Ayrıca Lisin, hükümetin Rus Demiryolları tarafından idare edilen vagon filosuna yönelik girişim için de ekipman yapımına yatırım yapan özel şirketlerin şu an filo bulunabilirliğinin %70’ini oluşturduğunu ve bu ellerindeki payı Rus Demiryolları’na devretmek zorunda kalacaklarını söyledi.