Nisan ayında Türkiye’nin hurda ithalatı aylık bazda %11 yükseldi

Pazartesi, 31 Mayıs 2021 17:55:10 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye’nin 2021 yılının Nisan ayında gerçekleştirdiği hurda ithalatı bir kez daha hem aylık hem yıllık bazda arttı. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) tarafından yayımlanan verilere göre, sadece Nisan ayı içerisinde 2,481 milyon mt alım yapan Türkiye’nin hurda ithalatı aylık bazda yaklaşık %11 arttı. Türk üreticilerin dolu olan sipariş defterleri hurda alımının hızlanmasına neden olurken, vadelerin de uzadığı gözleniyor.

Bu senenin Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin hurda ithalatı yıllık bazda %25,6 artarak 8,799 milyon mt’a ulaştı. Değer bazında yıllık %80 artış kaydedilen söz konusu dönemde, ithal edilen hurdanın değeri 3,568 milyon $’ı aştı. Bu dönemde Türkiye’nin gerçekleştirdiği hurda ithalatı incelendiğinde Avrupa Birliği %56,8 ile halen lider tedarikçi konumunda yer alırken, ABD %14,1 ve İngiltere %11,6 ile AB’yi takip ediyor. Diğer yandan, Türkiye’nin ABD’den gerçekleştirdiği hurda alımının 2021 yılının ilk dört ayında geçtiğimiz yıla kıyasla %7,8 düştüğü dikkat çekiyor.

Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin en fazla hurda aldığı tedarikçilere dair tablo aşağıda görülebilir:

2021 yılı Ocak-Nisan döneminde ithal edilen tonaj (bin mt) Yıllık bazda değişim (%) ABD 1.241 -7,8 AB 5.002 +36 BDT 803 +23,5 İngiltere 1.021 +20,2 Diğerleri 731 +51,9 Toplam 6.318 +25,6

Türk üreticilerin Mayıs ayı hurda ithalatının da aylık ve yıllık bazda yükselmesi bekleniyor. Türkiye geçtiğimiz yılın Mayıs ayında 1,168 milyon mt alım gerçekleştirmiş, 2020 yılının ilk beş ayında hurda ithalatı 8,173 milyon mt’a ulaşmıştı.