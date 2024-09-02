Nippon Yakin Hindistan’da yüksek performanslı çelik ürünlerine yönelik talebi karşılamayı planlıyor

Yüksek performanslı alaşım ve yüksek kalite paslanmaz çelik üreticisi Japonya merkezli Nippon Yakin Kogyo, yönetim kurulunun 20 milyon INR (238,323$) sermaye ile Hindistan’ın Mumbai kentinde %100 bağlı kuruluş kurulmasına onay verdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şirket, Hindistan’da yüksek nikel içerikli alaşım, paslanmaz çelik ve vasıflı çelik talebinin artmasını beklediğini, ayrıca Hindistan ve Orta Doğu gibi hızla büyüyen çevre bölgelerdeki enerji ile çevre sektörlerinden gelen talebi karşılayarak küresel satışlarını daha da artırmayı planladığını ifade etti.

2025-26 yılının ilk yarısında kurulacak olan bağlı kuruluş, paslanmaz çelik, vasıflı çelik ve yüksek nikel içerikli alaşım satışları gerçekleştirecek.